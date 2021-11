Il sindacato dei magistrati chiede a Renzi di non fare ciò che i pm fanno con la politica

L'Associazione nazionale magistrati attacca il leader di Italia viva per il discorso pronunciato alla Leopolda sulle anomalie dell’inchiesta Open

Con un comunicato stampa, l’Associazione nazionale magistrati ha attaccato Matteo Renzi per il discorso pronunciato alla Leopolda sulle anomalie dell’inchiesta Open, condotta dalla procura di Firenze. Per il sindacato delle toghe, durante il discorso Renzi, “secondo un ripetuto schema”, avrebbe mosso nei confronti dei magistrati fiorentini “accuse gravissime e inaccettabili, come quella di voler imbastire ‘un processo politico alla politica’”.