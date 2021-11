Cosa non va nelle conversioni di Violante sulla giustizia

È sempre emozionante leggere una conversione culturale e politica. Qualche volta si resta perfino increduli per il fatto che questa nasca all’improvviso, senza alcun segno premonitore. È il caso della conversione di Luciano Violante, che dalle colonne di questo giornale è passato da un giustizialismo antico e finanche organizzato a un colto garantismo. Emozione e incredulità si susseguono come sempre quando il tutto accade sulla via di Damasco. Vero è che quella strada portava a Dio, mentre quella iniziata dal caro Luciano sembra essere piuttosto la strada per il Colle più alto di Roma. Forse è ingiusto guardare con malizia la conversione di Violante che bacchetta a sangue non solo gli eccessi “della magistratura” che immagina di dover sostituire l’etica pubblica con la sanzione penale, ma addirittura la società italiana perché diventata “punitiva” alimentando, così, un populismo altrettanto punitivo. In questo modo, racconta Violante, si travolge la dignità delle persone con la complicità della stampa e della stessa magistratura quando invadono entrambe la sfera privata anche quando non c’è notizia di reato.

