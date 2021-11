Le modifiche al ribasso al Rdc sono responsabilità dell'esecutivo

Un ripasso utile per il Mef, ostaggio del diktat del M5s che ha impedito di toccare qualsiasi cosa, anche per spendere meglio le stesse risorse all’interno della misura

Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, ha parlato dell’eliminazione, segnalata un paio di settimane fa dal Foglio, della norma che avrebbe ridotto l’aliquota marginale sui percettori di reddito di cittadinanza dal 100 all’80 per cento, rendendo così meno sconveniente lavorare. “Avevamo esaminato questa ipotesi – ha detto Franco in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato –, l’idea è di consentire di cumulare un reddito da lavoro occasionale con una parte del reddito di cittadinanza, non riducendolo in un rapporto uno a uno”. Questa misura “avrebbe degli effetti positivi”, afferma il ministro, perché “accrescerebbe l’incentivo a tornare nel mercato del lavoro”, ma è poi è stata stralciata perché “aveva un costo e doveva essere coperta con il décalage ma i cambiamenti poi intervenuti nella struttura del Rdc hanno fatto cadere quest’ipotesi”.