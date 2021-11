Le partite politiche da chiudere per il bene del paese (e dei partiti)

Matteo Salvini, insieme a Forza Italia, ha accettato la proposta di Enrico Letta di un incontro tra i leader dei partiti di maggioranza per organizzare il comune consenso alla legge di Bilancio, per evitare che le diverse spinte identitarie rendano ingovernabile il passaggio al Senato. Ha fatto bene, non solo sul piano tattico. Il dato politico è il riconoscimento comune di una responsabilità istituzionale, al quale manca per ora solo l’adesione del Movimento 5 stelle. Il dialogo tra Pd e Lega, che in un recente passato le due forze politiche sembravano limitare agli esponenti di governo tenendone fuori le segreterie, non trasforma la convergenza di governo in un’alleanza e tantomeno in una coalizione, ma permette di misurare e possibilmente di limitare le distanze, cominciando dalle questioni urgenti, gestione dell’economia e contrasto della pandemia, per poi allargarsi alle questioni istituzionali urgenti: elezione del successore di Sergio Mattarella e riforma della legge elettorale.

