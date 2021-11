Renzi e Calenda: piccolo centro, grande rissa. Insulti e dispetti fra i due ex amici

Sono come quegli ex compagni di banco che, terminata la scuola, si detestano. Se c’è lui a quella festa, io non vado. E quindi: “Ma chissenefrega della Leopolda!”, si sbraccia Carlo Calenda appena gli chiedono della kermesse di Matteo Renzi. I cui progetti centristi, al leader di Azione, “fanno orrore”. L’ex premier fiorentino incassa. Ma non risponde. Tuttavia gli va sempre il caffè di traverso quando la mattina legge le interviste di “Carletto” (lo chiamava così) in cui lo attacca. I due non si parlano da settimane. In compenso, appena possono, si sgambettano. E fiato alle cerbottane.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE