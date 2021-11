Calenda lascia S&D e diventa il 100esimo eurodeputato di Renew

Decisivo l'ingresso del M5s nel gruppo dei Socialisti&Democratici. "Grave errore del Pd, che tradisce il mandato degli elettori", dice il leader di Azione. Applausi di En Marche e Italia Viva

Calenda lascia S&D e diventa il 100esimo deputato di Renew - "Come confermato da Enrico Letta oggi si va verso l'ingresso del M5S nel gruppo dei Socialisti&Democratici insieme al Pd. Lo considero un grave errore politico che tradisce il mandato degli elettori alle ultime europee. Chiederò oggi stesso l’adesione al gruppo Renew Europe", ha annunciato ieri l'eurodeputato, Carlo Calenda, su Twitter. “Sono da sempre contrario a un'alleanza con i 5S. Ma posso capirne i razionali. Qui però andiamo ben oltre. Si aprono le porte ad un gruppo unico con un movimento che ha combattuto l’euro e governato con sovranisti. Pessima scelta”, ha aggiunto Calenda.

Il terremoto per ora riguarda più l'Italia che il Parlamento europeo. Ma il passaggio di Calenda consente a Renew di arrivare alla soglia di 100 eurodeputati e consolidare la sua posizione come terzo gruppo. La formalizzazione dell'ingresso di Calenda dovrebbe avvenire nelle prossime due settimane. Sia Nicola Danti di Italia Viva sia Sandro Gozi che è eletto con la République en Marche in Francia hanno salutato positivamente il passaggio. Anche +Europa, che non ha seggi al Parlamento europeo, ha applaudito. L'operazione potrebbe assumere un peso maggiore se le tre forze si unissero in vista delle elezioni in Italia nel 2023 e quelle europee nel 2024.