"Giuseppe a volte deve sbroccare". E Conte prova a diventare più aggressivo

“Ogni tanto deve sbroccare”. Prego? “Sì, anche Giuseppe, specie quando va in tv, deve iniziare a essere più aggressivo”. Sarà dunque un Conte di fuoco, non più felpato e rassicurante, quello che vedremo nelle prossime settimane? I fedelissimi dell’ex premier assicurano che il cambio di strategia comunicativa è partito. Il capo del M5s deve scrollarsi di dosso una serie di fantasmi che non gli danno tregua: l’uscita da Palazzo Chigi per mano di Matteo Renzi, i giudizi impietosi di Beppe Grillo, i giochi di interdizione di Luigi Di Maio, i malumori delle truppe che dimostra di non saper tenere. Sicché, “a volte se fa un po’ il pazzo e alza i toni fa bene”, racconta chi ha partecipato alle riunioni ristrette dell’Avvocato del popolo. Conte infatti rischia di essere uno dei rarissimi casi di quasi leader mai nato. La proverbiale lentezza nei passaggi politici, come dimostrato in questi mesi di limbo, potrebbe logorarlo. Diversi parlamentari grillini, categoria che vive di cattivi umori e recriminazioni, tratteggiano un futuro a tinte fosche per Conte. L’appuntamento con l’elezione del capo dello stato assume contorni da big bang per il Movimento, la prima forza del Parlamento, che al momento brancola nel buio. Nel Transatlantico riaperto si possono incontrare colonnelli di Forza Italia pronti a dire che la mano de dios per far salire il Cav. al Colle potrebbe arrivare, nel segreto dell’urna, proprio da truppe di pentastellati. Giocherebbero un tiro mancino al leader: votare Berlusconi. Per dispetto, per sfregio. Per dimostrare che la parabola del nuovo presidente grillino è arrivata ai titoli di coda. Fantapolitica? Da Forza Italia ridono e accarezzano il sogno proibito, convinti che anche dal Pd potrebbero arrivare aiuti insperati, sempre nella logica della ripicca nei confronti di Letta.



