Conte contro Maggioni. Ma la loro ultima intervista non è proprio il ritratto dell'ostilità

Nell'ottobre 2020 la nuova direttrice del Tg1 passeggiava con l'ex premier per il centro di Roma confezionando un servizio per il suo programma "Altre storie"

E' stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Rotto, persino, l'equilibrio di maggioranza che sostiene il governo Draghi. Al punto che quasi tutti, dopo lo strappo di ieri sera di Giuseppe Conte, si sono chiesti: ma cosa avrà mai fatto Monica Maggioni al leader del Movimento cinque stelle per costringerlo a ritirare le sue truppe dalla Rai? E' partito, subito, il circo delle elucubrazioni, delle allusioni. Si è cercato di ricostruire a cosa potesse risalire la rottura. E nel mentre si era impegnati in questa faticosa attività è spuntato il video di un'intervista, risalente all'autunno 2020. Conte è ancora a Palazzo Chigi, capo del governo rosso giallo prima del ribaltone renziano. Lo intervista, nel suo programma molto raccontato che si chiama "Altre Storie". La giornalista è proprio lei, Monica Maggioni.

I due si danno appuntamento tra il Colosseo e l'Arco di Costantino. La giornata dell'allora premier è stata lunga e faticosa. Attraversano i Fori imperiali. Si fermano a prendere un caffè e un succo alla pera. Parlano degli aneddoti e della vita del presidente del Consiglio, la sua formazione, le emozioni provate nei summit internazionali a cui ha preso parte da completo sconosciuto. Una mezzora di conversazione che finisce in piazza Venezia. Non il massimo dell'ostilità. Che, visto attraverso gli occhi di oggi, stona abbastanza con la battaglia campale imbastita da Conte contro la ex presidente della Rai.