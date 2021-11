La pernacchia di Dibba al M5s sulla Rai. Poi però cancella il post

L'ex deputato interviene sulle nomine: "Cosa rimaniamo a fare al governo?", scrive su Facebook. Prima di fare dietrofront e cancellare tutto

"Dicevate che dovevamo stare dentro per controllare adesso che nemmeno stiamo più dentro cosa rimaniamo a fare?". Alessandro Di Battista interviene sulle nomine Rai che hanno terremotato il M5s. E lo fa con un post su Facebook, che poi però rimuove. Il suo intervento indirizzato verso gli ex compagni di partito suonava come uno sberleffo. Tipo: bravi fessi, io ve lo dicevo! Dibba, che a Mamma Rai non dice mai di no tanto che l'altro giorno stava a Cartabianca, assiste alla disfatta di Conte. L'ennesimo montante, sostiene il frontman, sferrato dal governo Draghi. Ma anche Dibba capisce che non si può infierire e così alla fine toglie il post su Facebook.