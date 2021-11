Non solo Travaglio, Renzi ora sfida Conte in tv. Ma il presidente del M5s rifiuta

Il Movimento 5 stelle pubblica 13 domande per il leader di Italia Viva, “nell’interesse di tutti i cittadini, a garanzia dei principi di piena trasparenza". E lui risponde e rilancia: chiede un confronto televisivo e prepara altrettanti quesiti, "dalle mascherine al Venezuela". Conte (al momento) si tira indietro

Non c'ha messo molto, meno di un'ora, il tempo di un paio di telefonate, forse pure meno: Matteo Renzi coglie la balla al balzo e rilancia. C'ha preso gusto evidentemente. E Dopo Marco Travaglio, adesso il senatore di Scandicci vuole un confronto tv con “il capogrillino” Giuseppe Conte, che attraverso il sito del Movimento 5 stelle ha recapitato al leader di Italia viva questo pomeriggio 13 domande, “nell’interesse di tutti i cittadini, a garanzia dei principi di piena trasparenza e accountability”, ponendo una questione di “etica pubblica”. Aspetti su cui il nuovo corso contiamo, dicono, “non è disponibile ad arretrare di un millimetro”. E pare che siano così decisi che Conte, almeno per il momento, abbia detto no. Ha già cambiato idea, a tempo di record: nessun dibattito a favor di telecamera.



@GiuseppeConteIT ha preparato per me 13 domande: sarò felice di rispondergli in un confronto in diretta TV. Aspetto la sua proposta di data e nel frattempo preparo le 13 domande per lui, dalle mascherine al Venezuela. Sono certo che non scapperà dal confronto democratico. Vero? — Matteo Renzi (@matteorenzi) November 15, 2021

Nel documento grillino, si chiedono lumi un po' su tutto il fronte legato all'inchiesta Open, e ai carteggi pubblicati sulle pagine di vari quotidiani italiani: si va dalla “struttura di propaganda antigrillina”, un'idea emersa in una mail inviata da Fabrizio Rondolino, ai rapporti tra Renzi e lo stesso giornalista, fino alla richiesta di scuse. Ma non solo: “Come spiega la mail inviata a un suo stretto collaboratore che conterrebbe l’indicazione di conoscere le scalette e di indirizzare i contenuti delle tv? Intende prendere le distanze dai suoi collaboratori?”, chiedono ancora dal M5s.



Per noi la politica, in via primaria e imprescindibile, è questione di rispetto della dignità delle persone e di “disciplina e onore”. In definitiva, è questione di “etica pubblica”. Senza coscienza morale, il nostro Paese non ha futuro.https://t.co/cwsrO4we6R — MoVimento 5 Stelle (@Mov5Stelle) November 15, 2021

Poi l'offensiva pentastellata punta “il nuovo rinascimento arabo”, i rapporti tra l'ex premier e il governo saudita, e quelli con Benetton, che in base a quanto riportato dalle carte avrebbero versato delle somme a favore dell'ex sindaco di Firenze. Oltre a finanziamenti della stessa fondazione Open. Un'invettiva che si chiude invocando una presa di posizione sulla trasparenza, e un impegno anche in Parlamento: “Intende contrastare o non si opporrà alla battaglia che il M5S sta conducendo in Parlamento per introdurre una più stringente normativa sul conflitto di interessi?”.

La prima risposta del senatore di Iv non si è fatta attendere, prontissima. Tant'è che qualcuno si è anche domandato se i 13 quesiti non fossero arrivati in anteprima a Matteo Renzi, che subito aveva twittato: “Aspetto la sua proposta di data e nel frattempo preparo le 13 domande per lui, dalle mascherine al Venezuela. Sono certo che non scapperà dal confronto democratico". Alla fine anche la risposta di Conte non si è fatta attendere, ma non era quella sperata. Né da Renzi, né dai conduttori dei Talk show. Disfida rimandata (?).