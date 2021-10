Il filo rosso, tutto italiano, che unisce le storie di tre faccendieri venezuelani

Soldi sporchi, chavismo, estradizioni, Italia. E’ un curioso groviglio, quello che in queste ore si sta dipanando attorno a queste quattro parole chiave e a tre personaggi. Il primo è Hugo Carvajal, detto “el Pollo” per avere il collo lungo e la testa piccola. Da lui arriva l’informazione che il regime venezuelano avrebbe dato in contanti 3,5 milioni a Gianroberto Casaleggio per finanziarci i Cinque Stelle. Classe 1960, generale, dopo aver tentato con Chávez il golpe del 1992 fu al vertice del controspionaggio (Dgcim) tra luglio 2004 e dicembre 2011, e poi di nuovo tra aprile 2013 e gennaio 2014. Deputato del partito chavista tra 2016 e 2021, il 21 febbraio 2019 annunciò clamorosamente che riconosceva Guaidó come legittimo presidente. Cinque giorni dopo un tribunale venezuelano ordinò la sua detenzione, per le accuse di tradimento alla patria, cospirazione, finanziamento al terrorismo e associazione illecita. Scappò in Spagna, ma lì fu arrestato il 12 aprile 2019 su richiesta di estradizione degli Stati Uniti, per complicità col narcotraffico.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE