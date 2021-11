Lo strano caso di Gubitosa. Il vicecapo M5s, munifico con tutti ma in debito col partito

L'uomo scelto da Conte come uno dei cinque vicepresidenti ha versato solo una delle due quote annuali dovute al Movimento. Per l'imbarazzo degli stretti collaboratori dell'Avvocato del popolo

Il sugo della storia è questo: che l’uomo che s’è incarico di mettere al bando i sabotatori “(Chi rema contro non verrà tollerato”), il pretoriano che vuole reprimere ogni tiepidezza verso il “nuovo corso” di Giuseppe Conte, nei confronti del M5s è in debito su quel che più conta: i soldi. Michele Gubitosa è in ritardo nel pagamento dei contributi da versare nelle casse del partito. Questo, almeno, secondo un dossier riservato che è in mano di pochi fedelissimi dell’avvocato del popolo, e che mostra un resoconto dei bonifici effettuati dai parlamentari aggiornato al 30 settembre.