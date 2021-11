Il caso Lodi e il "nuovo corso" di Conte che sul giustizialismo sa molto d'antico

"Rivendicare la nostra campagna contro il sindaco Uggetti? Nulla per cui indignarsi", dice il capogruppo del M5s in commissione Giustizia. Il Pd insorge, Di Maio sbuffa e Conte tentenna. Così il grillismo dimostra di non riuscire a fare i conti fino in fondo col manettarismo. Citofonare Paola Taverna