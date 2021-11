Il Salvini furioso adesso medita di azzerare Giorgetti: via dalla segreteria

Altrimenti ci arrabbiamo. Matteo Salvini fa davvero il Bud Spencer della situazione. Ma contro Giancarlo Giorgetti, che non è più, e da un pezzo, il suo Terence Hill. I dispacci che arrivano dal leader della Lega, umiliato dal suo vice, è roba da guerra. Piena trincea. “E’ come Gianfranco Fini”: è il soprannome che filtra ancora una volta. Per bollare, in termini dispregiativi, l’uscita del ministro dello Sviluppo economico dell’altro giorno (“Matteo non ha credibilità internazionale”). Salvini dice che fatica a tenere a bada la “rabbia” dei coordinatori regionali pronti – ma vediamo se accadrà – ad azzannare al collo il “Grillo parlante” G.G. Oggi si vedrà. E’ in programma un consiglio federale. Intanto ieri Salvini ha messo in campo tre mosse contro il suo tenebroso (ex?) consigliere. Gli ha risposto sul fronte alleanze europee. Lo ha sfidato alla conta a dicembre e fa girare la voce che ha una pazza voglia di azzerare la segreteria. Che fai mi cacci? Sì. Boh. Forse. No.

