"Giorgetti è la prova che su Salvini abbiamo ragione noi". Le voci dei ministri di FI

Brunetta rivendica la paternità sul semipresidenzialismo, e torna sul Ppe: "Non c'è alternativa draghiana a quelle delle grandi famiglie europee". Carfagna e l'orgoglio azzurro. La Gelmini mette in guardia: "Occhio al gioco delle parti tra Lega di lotta e Lega di governo". La scazzottata nel Carroccio letta dagli alfieri di governo del Cav.

Ai parlamentari che lo chiamano per rallegrarsi, lui risponde col puntiglio di chi la ragione vuole averla fino in fondo. “Legittimarci? Più che legittimarci, ci copia, dovrei chiedergli i diritti d’autore”. Renato Brunetta ce l’ha con Giancarlo Giorgetti e con l’ipotesi del “semipresidenzialismo di fatto”: quello, cioè, che si dovrebbe instaurare con l’ascesa al Colle di Mario Draghi. “Un’idea che io sostengo pubblicamente almeno dal maggio scorso”. Ma non è, ovviamente, solo una questione di copyright. “Il nodo è politico”, aggiunge Maria Stella Gelmini. Lo dice, anche lei, solo ai suoi confidenti. Perché in realtà i tre ministri azzurri, nel commentare tra loro le dichiarazioni dirompenti del vicesegretario del Carroccio, concordano la linea del silenzio. Ma i parlamentari li cercano, chiedono lumi: e poi si spettegolano. E un po’ tutti, sulla sponda governista di Forza Italia, convengono che “d’ora in poi sarà complicato dire che le nostre critiche alla linea sovranista di Salvini sono pretestuose, visto che a muovergliele è il suo stesso vice”.