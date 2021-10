I "ballottaggi minori" della Capitale: caccia ai municipi

Le sfide in giro per la città vedono coinvolti anche i grillini, al VI municipio. Fuori da tutto la civica di Calenda, la destra parte in vantaggio 7 a 6

Ballottaggi minori. Domenica e lunedì sono in programma altre quindici sfide, dato che nessun candidato «minisindaco» è riuscito a vincere al primo turno. In sette municipi parte in vantaggio il centrodestra, in sei guida il centrosinistra, mentre al V e al XI le coalizioni sono di fatto appaiate. I grillini arrivano al secondo turno soltanto al VI municipio "delle Torri", periferia est. Dopo conteggi e riconteggi, il testa a testa per il secondo posto tra la grillina ex assessora alle politiche sociali della mini-giunta Francesca Filipponi e il capogruppo uscente in consiglio municipale Fabrizio Compagnone, ha visto prevalere la prima con uno scarto finale di 44 voti. Filipponi sfiderà Nicola Franco, esperto consigliere uscente di Fratelli d'Italia, primo il 4 ottobre con il 43,18 per cento. Ma rispetto al 2016 il M5s ha già perso dodici municipi.