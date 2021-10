Perché chiedere alle imprese di finanziare i tamponi è una buona idea

Non sarebbe un passo indietro, non sarebbe un cedimento, non sarebbe un’autosconfessione ma sarebbe al contrario un modo intelligente per trovare un compromesso utile per tenere insieme tutto: la spinta alla vaccinazione, la lotta contro la pandemia, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la protezione dell’economia, lo screening del paese e un briciolo di pace sociale. Il green pass, come sappiamo, da oggi diventerà obbligatorio per andare a lavorare e l’Italia, da oggi, sarà un paese ancora una volta all’avanguardia rispetto al resto del mondo nella lotta contro la pandemia: siamo stati all’avanguardia, sfortunatamente, nel marzo del 2020, quando l’Italia è stato il primo paese democratico dell’occidente a sperimentare un lockdown; siamo stati all’avanguardia nel febbraio del 2021, quando l’Italia è diventato il primo grande paese democratico dell’occidente ad avere affrontato la gestione della pandemia con una grandissima coalizione; siamo stati all’avanguardia nel marzo del 2021 quando l’Italia è stato il primo grande paese democratico dell’occidente ad aver reso obbligatorio il vaccino per il personale sanitario; siamo stati all’avanguardia negli ultimi mesi con una percentuale di vaccinati che in Europa è seconda solo a Norvegia e Danimarca; e siamo all’avanguardia anche oggi con la trasformazione del green pass, unico caso al mondo, in uno strumento necessario per andare al lavoro.

