Draghi non deroga sul green pass. “È la nostra pacificazione”. Si prepara la legge di Bilancio

Su 97mila agenti, in 70mila hanno aderito alla campagna promossa dall'Arma, altri 11.500 hanno già contratto il Covid. "Rischio discriminazione anche per chi è vaccinato", dice il segretario della Silp Cgil Tissone. Paoloni, numero uno del Sap: "Timore che non sia garantita la possibilità di fare i tamponi. Momento preoccupante, ma Lamorgese latita"