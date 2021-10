Le scazzottate di Arcore per definire il futuro di Forza Italia e del Quirinale

Litigano davanti a lui. Lo chiamano in causa un po’ come giudice di pace, un po’ come sovrano assoluto che decide della sorte dei cortigiani con un sibilo, un’alzata di sopracciglio. “Presidente, tu che ne pensi?”. E lui, il Cav., dicono, a queste scene assiste ormai come a un supplizio necessario: perché sa che anche da lì, da questa baruffa un poco sgraziata per la definizione del nuovo capogruppo alla Camera, passa il destino delle sue irredimibili speranze di un’apoteosi quirinalizia. Venerdì scorso, per dire, lì a Villa San Martino, Antonio Tajani e Sestino Giacomoni si sono presi a male parole proprio di fronte all’impassibile Berlusconi. “Voglio vedere se davvero hai il coraggio di candidarti”, urlava l’ex presidente del Parlamento europeo in faccia a chi minacciava di scombinargli i piani, e che rispondeva con altrettanta stizza: “Io non posso accettare che la spunti uno che mi definisce ‘un suppellettile di Arcore’”.

