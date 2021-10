Eccessi di zelo nel metodo green pass

Non ho niente contro lo zelo. Ardere di zelo, adorare con intensità e con il naturale fanatismo del cuore che crede, bello. Bello anche condurre a termine un lavoro ben fatto. Rizelarsi, poi, fa parte della condizione umana. E quando Talleyrand ordinava surtout pas trop de zèle ai suoi, lo faceva per scongiurare l’iniziativa personale e essere obbedito meglio. Per la verità non ho niente nemmeno contro, che so, la devozione, sentimento profondo fino all’insondabile al quale pensano di ribellarsi tutti i microscopici dongiovanni del postmoderno, o contro l’obbedienza, che è e resta una virtù quando non sia un sentimento mistico. Il problema come sempre è nell’eccesso.



