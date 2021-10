"Tamponi gratis per i lavoratori". Grillo ammicca ai no vax e spiazza il M5s

"Su green pass serve una pacificazione", dice sul suo blog il garante del Movimento. Che chiede allo stato di farsi carico del costo dei test per chi non è vaccinato

Una pacificazione sul green pass. Con lo stato che va incontro ai lavoratori sprovvisti di certificato verde, finanziando con circa un miliardo di euro i tamponi gratuiti. È quanto propone Beppe Grillo sul suo blog. Nell'intervento dice di aver "preso carta e penna" e di aver "buttato giù alcuni appunti che voglio condividere con voi". Secondo il fondatore del Movimento cinque stelle "i lavoratori senza vaccino potrebbero essere 3-3,5 milioni, su 23 milioni di lavoratori, il 13%-15% circa. Se lo stato decidesse, come auspicabile, di pagare i tamponi per entrare in azienda, per questi lavoratori, servirebbe circa 1 miliardo di euro fino a dicembre 2021". E quale sarebbe la soluzione? "Questi lavoratori potrebbero essere individuati automaticamente attraverso uno scambio dati tra Sogei che detiene i dati sui green pass, e INPS che detiene i codici fiscali dei lavoratori e le aziende dove lavorano". In pratica un sistema automatico per permettere alle aziende di sapere quali sono i lavoratori che hanno bisogno di effettuare il tampone.

Un meccanismo, sostiene il comico, che "non invaderebbe la privacy se non nei limiti strettamente necessari, avrebbe il doppio vantaggio: uno, di essere veloce, evitare file e controlli ai tornelli aziendali, durante i quali certamente ai lavoratori vedrebbero in quel caso violati i loro spazi di libertà, e due, di essere gratuito per i lavoratori, e di individuare il costo e coprirlo con un bonus apposito, pagato dallo stato". Alla fine del suo post Grillo aggiunge che "il dibattito è aperto". Il dibattito, in realtà, dopo una lunga trattativa con i sindacati di cui si è fatto carico il prima persona il premier Mario Draghi, è stato chiuso. Con buona pace anche degli eletti del Movimento cinque stelle, che il green pass lo hanno sempre sostenuto.