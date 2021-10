I No green pass sono anche a sinistra

"Landini, Landini vaffa...!”, “Venduti, venduti!”, “I fascisti siete voi! I fascisti siete voi!”, “Servi dei padroni!”. Sono alcuni degli slogan urlati nella manifestazione davanti alla sede della Cgil. Non quella di sabato a Roma, che si è conclusa con l’irruzione guidata dagli squadristi di Forza nuova, ma quella di ieri a Milano guidata da movimenti e sindacati di estrema sinistra. Proprio mentre il segretario generale Maurizio Landini riceveva nella sede romana devastata il premier Mario Draghi in visita di solidarietà, davanti alla Camera del Lavoro di Milano si fronteggiavano il presidio della Cgil a tutela della propria sede e il corteo organizzato dai Cobas e altre sigle sindacali di base, insieme a movimenti politici di estrema sinistra come il Partito comunista.

