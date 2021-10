Quagliariello lancia per il Colle l'idea di un patto del Nazareno 2.0

Il senatore di Coraggio Italia dopo l’incontro del suo partito con il premier: “Draghi come De Gaulle? Entrambi dotati di una leadership non eminentemente politica. C’è spazio per una politica liberale e popolare. L’obiettivo è un Casa comune tipo Cdu/Csu”. E per il Quirinale ipotizza un percorso inverso rispetto all’elezione di Mattarella

“Con il premier si respira la stessa aria. E’, come diceva Pannunzio, un atlantista: uno che crede nel mercato in economia, moderato in politica e conservatore nei costumi, soprattutto quando per costumi si intende buona educazione e buona politica”: Gaetano Quagliariello, vicepresidente di Coraggio Italia, sintetizza così l’incontro a Palazzo Chigi tra il gruppo dirigente del partito centrista (c’erano anche Giovanni Toti, Luigi Brugnaro e Marco Marin) e il presidente Mario Draghi. I moderati stanno riprendendo lo spazio perduto? “Questa area dà segni evidenti di risveglio, con la performance di Calenda a Roma, il nostro 6% in Calabria e il prevalere in Fi delle spinte non fusioniste. Tutto questo può trovare uno sbocco nell’elezione del presidente della Repubblica”.