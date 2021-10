Conte esulta: "Conquistata la Sicilia". Ma lo scrutinio dice che il M5s è allo sbando

Due comuni vinti e due al ballottaggio: eccolo il trionfo per il Movimento. Le cui liste, peraltro, difficilmente vanno oltre il 10 per cento. A Caltagirone il M5s e San Cataldo è settima forza, a Lentini sta al 6 per cento. La riconferma ad Alcamo: dove però il sindaco fa meglio del "suo" partito

Usano i toni delle grandi occasioni. “Il M5s di Giuseppe Conte conquista la Sicilia”. Così. Letterale. Manco fosse l’esito di una guerra tra Aragonesi e Angioini. Manco fosse Garibaldi. Poi, leggendo il testo che accompagna le foto diffuse sui canali social della Casalino & Associati, tutto si ridimensiona: “Oggi Caltagirone ha eletto il nostro Fabio Roccuzzo sindaco e Alcamo riconferma Domenico Surdi”. Apperò. “Ma non solo”, riprende la nota. E qui l’attesa per ciò che sta per esserci rivelato si fa subito fremente. “Siamo al ballottaggio sia a Lentini che a San Cataldo”. Ora è chiaro. In sostanza, dopo una scoppola elettorale presa in tutte le regioni d’Italia, il M5s può consolarsi: ha ottenuto buoni risultati in quattro comuni sui 42 chiamati al voto, ha “conquistato la Sicilia”, e i suoi quasi 5 milioni di abitanti, andando bene in quattro municipi che messi insieme, nel complesso, contano 120.000 abitanti.