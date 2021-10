Raggi gela Gualtieri. E ora Conte ha un problema per il Campidoglio

Se si guarda ai tempi si rischia di cadere in un errore di percezione. L’incontro in Campidoglio tra Virginia Raggi e Roberto Gualtieri è durato il doppio (quasi due ore) di quello che la grillina aveva avuto venerdì scorso con il candidato del centrodestra Enrico Michetti. Intesa rossogialla? Non pare. La sindaca uscente ha ribadito: “Non do indicazioni di voto per il ballottaggio, le persone sono libere di scegliere”. Poi, a chi le chiedeva se fosse d’accordo sull'alleanza nazionale tra Pd e M5S ha risposto piuttosto tiepida: “A livello nazionale mi pare che questa intesa ci sia. Qui a Roma io so che andrò a sedere all’opposizione e lo farò in modo coerente con il mio programma di governo, senza sconti e collaborando dove ci saranno possibilità di apertura”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE