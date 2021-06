A Roma è tornata prima la monnezza dei turisti

Non saranno ancora tornati i turisti, ma a Roma, intanto, si rivede la monnezza. Puzzolente, incandescente, accumulata intorno ai cassonetti. Non colonna sonora, ma insopportabile olezzo di sottofondo della calda estate capitolina. È bastato che ci fosse qualche problema a uno dei tanti impianti in mezza Italia – dalla Puglia al Friuli – che fino al prossimo 31 dicembre riceveranno i rifiuti romani per arrivare all’emergenza. La soluzione temporanea è stata trovata nel corso di un incontro a palazzo Valentini: su richiesta del Prefetto Matteo Piantedosi il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato una nuova ordinanza che permette agli impianti di trattamento dell’indifferenziato di E.Giovi a Malagrotta, rimasti senza sbocchi per gli scarti, di conferire nella discarica di Viterbo per due settimane. Virginia Raggi ha annunciato anche lei un’ordinanza per utilizzare la discarica di Albano. Ma intanto, il prossimo 27 luglio, scadranno i 60 giorni che la Regione ha concesso a fine maggio alla Capitale e al comune di Latina per indicare le aree dove realizzare le nuove discariche che – dopo il 31 dicembre, quando scadranno i contratti con le altre regioni – dovrebbero diventare la soluzione stabile al problema. A Roma si chiede di individuare un invaso all’interno dei confini comunali per i rifiuti romani e un’area nel territorio della città metropolitana per servire i comuni della provincia. Due scelte considerate indispensabili. “Se non saranno individuate le aree - promette l’assessore regionale Massimiliano Valeriani - scatteranno i poteri sostitutivi, commissarieremo il comune e sceglieremo noi”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni