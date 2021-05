Cinghiale bianco, cinghiali neri

Spero che ritorni presto l’èra / del cinghiale bianco / spero che ritorni presto l’èra / del cinghiale bianco”, cantava Franco Battiato in quel disco che uscì il 10 settembre 1979, e che lo fece conoscere al grande pubblico. Segnò l’accostamento dell’artista alla new wave, dopo un periodo sperimentale che era durato per tutto il decennio e che lo aveva visto in contatto pure con Karlheinz Stockhausen. La critica applaudì, ma qualcuno si domandò se non avesse condito di “suoni e versi pretenziosi” all’eccesso, apposta “per salvarsi l’anima”. Un tarlo che ha continuato evidentemente a rodere in tanti, visto che poco più di un anno fa fu Michela Murgia a chiosare: “Battiato è considerato un autore intellettuale e invece ti vai a fare l’analisi dei suoi testi e sono delle minchiate assolute. Citazioni su citazioni e nessun significato reale”. Concedeva, è vero, “tolti due testi, forse”. Si dimenticò di precisare quali.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni