Roma, oltre la monnezza

La festa per il 75 anni dei Nastri d’Argento e (finalmente) l’Apple store in centro

"So’ Lillo!”, dice Lillo Petrolo all’Auditorium Parco della Musica. Siamo in una nuova puntata di Lol su Amazon Prime? Purtroppo no, anche se c’è la Raggi in platea, ma alla presentazione di “Si può fare!”, il ricco programma estivo della Cavea con una cinquantina di live fino a settembre, dai Latte e i suoi Derivati a Mogol, dalla Mannoia a ColapesceDimartino. Grande festa per i 75 anni dei Nastri d’Argento “con 45 film candidati in un’annata senza l’emozione del grande schermo”, ci spiega Laura Delli Colli. In testa, Emma Dante e Sydney Sibilia, “ma non mancheranno le sorprese”, assicura il presidente del Sngci.

Pubblicità

E’ un racconto inedito della Roma anticonformista degli anni ‘60 e ‘70 di Anna Paparatti “Il grande gioco”, la bella mostra curata da Alessio de’ Navasques ospitata da EDDArt, il project space di Elena Del Drago a Palazzo Taverna, uno dei posti preferiti da Maria Grazia Chiuri e da chi l’eleganza ce l’ha innata. Il nuovo mood? Festeggiare senza un party. Lo impariamo da Apple che apre il nuovo store nell’ex palazzo dei marchesi Marignoli di Montecorona tra affreschi, una scalinata in marmo e un orto in terrazza con gelsomini e alberi di ulivi. Rome with a view, è ovvio, ma per il drink si va a casa.