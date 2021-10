Pnrr, la conferenza stampa di Draghi, Messa e Bianchi

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo la cabina di regia sul Pnrr, terrà una conferenza stampa insieme ai ministri dell’Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, e dell’Istruzione Patrizio Bianchi, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.

E' intervenuto per primo il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi per illustrare le linee di intervento di competenza del proprio ministero. Sono 6 le riforme, tutte da adottare entro il 2022, e riguardano la formazione dei giovani. La principale sarà la riforma degli istituti tecnico professionali, strettamente collegata al rafforzamento della capacità di innovazione promosso dal Piano nazionale Industria 4.0. Altre riforme fondamentali sono quelle dell’orientamento. Per quanto gli investimenti, il Ministero sta procedendo all’assegnazione di risorse per oltre 17 miliardi e prevede di pubblicare bandi destinati principalmente ai comuni in numerose aree di intervento. Si interverrà attraverso i bandi anche per i progetti per l’innovazione digitale, l'estensione del tempo pieno e per la riduzione dei divari territoriali nella dispersione scolastica.

Di seguito, l'intervento della ministra dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa per spiegare le linee guida per gli investimenti in ricerca: i progetti di ricerca si inseriscono nelle aree di attività più innovative e aderenti alle sfide future del pianeta, come rischi ambientali, scenari energetici del futuro, intelligenza artificiale e neuroscienze, biodiversità. Le riforme previste nelle aree di sua competenza vi sono quella dei dottorati, quella per l’introduzione di lauree abilitanti, che facilitino l’accesso all’esercizio delle professioni, la revisione delle classi di laurea, l’orientamento attivo nella transizione scuola università. In tutto, sono 9 i miliardi di euro destinati al rafforzamento della ricerca.