Draghi post elezioni. La prima cabina di regia del Pnrr sarà dedicata all'istruzione

Le elezioni non turbano Draghi. La riforma del catasto sarà un lavoro lungo e non inciderà sulle tasse. La prima riunione per spendere i fondi europei avrà come protagonisti i ministri Bianchi e Messa. Si va avanti anche se i partiti scalciano

La differenza tra chi deve fare campagna elettorale e chi non deve fare campagna elettorale è questa. Chi deve fare campagna elettorale ripete in piazza, “bloccheremo qualsiasi riforma del catasto che aumenterà le tasse”, vaticina il grande prelievo, la tassazione crudeltà. Chi non deve fare campagna elettorale prova a spiegare cosa è una riforma del catasto. E’ un processo lunghissimo, ci vorranno almeno tre anni. Chi non deve farla, prova a raccontare che si tratta di un’operazione di revisione, di aggiornamento, un lavoro intenso di matematica e di topografia. Mario Draghi non deve fare campagna elettorale. Perché questa introduzione? Non è un modo per sfuggire all’argomento. E’ solo un modo per raccontare che i partiti, e si intende la Lega, FdI, in queste ultime ore che precedono le amministrative, provano ad aggirare la loro crisi di credibilità afferrando la bandiera della casa. Le cose non stanno così. Il premier quello che aveva da dire l’ha detto: “Le tasse non aumenteranno”. Questa settimana è previsto dunque un Cdm, giovedì, e l’intenzione è portare la delega fiscale. Ma la notizia è che nello stesso giorno potrebbe tenersi la prima cabina di regia, la prima sul Pnrr e che il tema sarà l’educazione, l’istruzione. E’ la prima cabina dedicata interamente al Pnrr e sarà anche l’occasione per capire come funziona.