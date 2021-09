Il garante Draghi. Rassicura i mercati sulle riforme. "Al governo si rimane solo se efficaci"

Roma. Un governo con questi numeri avrebbe potuto “dare i numeri”. Avrebbe potuto distribuire slide, chiedere l’applauso, dire “avete visto come siamo bravi”? Non si è fatto forse così in passato? Ieri mattina, in Cdm, il governo ha approvato la Nadef, la nota di aggiornamento al Def, 136 pagine di cifre che equivalgono al “va meglio di quanto pensavamo”. E allora perché Mario Draghi, in conferenza stampa, raccontava il “bel rimbalzo” con tanta dignitosa prudenza? E perché Daniele Franco, il ministro dell’Economia, che elencava “i numeri più” (la crescita che passa dal 4,7 al 6 per cento) si dilungava e cercava di spiegare con tutta la sua precisione da scienziato le ragioni della bella notizia? Innanzitutto perché era una giornata di cordoglio. Draghi, e ci teneva, ha citato, nome per nome, i morti sul lavoro di ieri e detto “che è una strage che continua”. Servono provvedimenti immediati, monitoraggio. No, non era circostanza. Era come se comprendesse che la statistica, l’algebra sono a volte discipline fredde se non vengono accompagnate dagli aggettivi, dai movimenti del viso. I mercati si devono fidare? Garantiva lui come fanno i padri sulla laboriosità dei figli: “C’è fiducia nell’Italia e tra gli italiani”. E perché? “Perché c’è un ingrediente che ha favorito la crescita. E’ la vaccinazione”. Ci dobbiamo preoccupare della riforma del catasto? E Draghi, come i medici che devono fare accettare ai pazienti di sdraiarsi sul lettino, raccontava che “nessuno pagherà di più e nessuno pagherà di meno”. Ha dato delle notizie rilevanti. Il G20 sull’Afghanistan si terrà il 12 ottobre.

