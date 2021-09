Il calendario di tutte le riforme Draghi fino al 2026

In un documento di ventisette pagine c’è il racconto dell’Italia moderna. In un documento di ventisette pagine c’è il lungometraggio del paese domani, il paese 2026. Immaginate un sussidiario di riforme e per ogni riforma la data di attuazione. Immaginate di trovare, ministero per ministero, le chiavi che permettono di “aprire” il Pnrr. Chi solo vagheggia elezioni traumatiche, chi coltiva l’idea che a Palazzo Chigi un uomo valga l’altro, deve leggere con attenzione il cronoprogramma della presidenza del Consiglio collegato al Pnrr. Si tratta di un abaco di riforme fitto e puntuale. Non è eccesso di draghismo. Chi se non Mario Draghi, un governo di natura eccezionale, un “soprasegretario”, come Roberto Garofoli, possono assicurare all’Europa che quello che occorre sarà fatto? Ecco perché sarà difficile che Draghi lasci la guida del governo. Quello che si propone non è un “overview” come dicono gli inglesi. E poi perché tutto questo inglese, come suggerisce il nostro premier? Chiamiamolo itinerario 2026. Negli uffici viene chiamato “Italia Domani”. E’ questo il fascicolo, il buon memorandum dell’esecutivo. E’ sui tavoli di tutti i ministri e questa settimana, tra mercoledì o giovedì, sarà sul tavolo di quella che potrebbe essere la prima cabina di regia politica che riguarda il Pnrr.

