Cosa si nasconde dietro al sorriso di Salvini&Meloni

Matteo Salvini e Giorgia Meloni, Giorgia Meloni e Matteo Salvini: i leader di Fratelli d’Italia e della Lega hanno condotto la campagna elettorale per le amministrative cercando di apparire il meno possibile, vista la difficoltà di trovare candidati, prima, e quella di farli apparire candidati competitivi, dopo. E quando sono apparsi lo hanno fatto in modalità spesso non sincrone: comizi separati, piccole e grandi tensioni sottotraccia (nel caso di Roma, attorno al candidato Enrico Michetti), visto anche il problema di tenere insieme le due realtà antitetiche dell’essere alleati sul piano locale e non alleati rispetto al governo Draghi. C’è, sullo sfondo, la competizione per un elettorato che fino a qualche tempo fa premiava la Lega e ora sembra spostarsi verso Fratelli d’Italia. Poi, due giorni fa, un disguido (aereo della Meloni in ritardo, e Salvini che se ne va senza aspettarla dal comizio del candidato sindaco del centrodestra a Milano Luca Bernardo) ha reso plasticamente evidente quella che si indovina essere una linea di frattura, anche se i due hanno poi smentito ogni intenzionalità. E ieri, per smentirla ancora di più, Salvini e Meloni si sono fatti ritrarre a Roma, nel quartiere di Spinaceto, alla chiusura della campagna del candidato Enrico Michetti, mentre sorridono e si abbracciano e dicono di essere destinati a governare insieme.

