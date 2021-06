Il ministro dell'Università e della Ricerca ci spiega perché solo gli atenei più competitivi avranno più soldi dallo stato  

“Chiamate dirette negli atenei? Sì, ne servono di più”, ci dice Maria Cristina Messa. E aggiunge: "Occorre mobilità nella ricerca: i nostri talenti devono fare esperienza in Europa e l'Italia deve tornare attrattiva per quelli stranieri"

“Per la prima volta abbiamo un vero piano di investimento per l’università: è un momento magico”, parola di Cristina Messa, ministro, già rettore dell’Università Bicocca di Milano e, da qualche mese, Signora della Ricerca nel governo guidato da Mario Draghi. Di norma, il ministro Cristina Messa parla assai poco. “La comunicazione non è il mio mestiere e, come dice il presidente Draghi, noi dobbiamo comunicare fatti, non intenzioni”. Durante la pandemia gli scienziati hanno comunicato da mane a sera.