Caro Presidente, non ci lasci soli contro il populismo giudiziario

Tra poco più di quattro mesi si chiuderà il formidabile settennato di Sergio Mattarella e al di là di quello che sarà il suo futuro e al di là di quello che sarà l’esito della roulette russa quirinalizia sarà difficile non riconoscere che il presidente della Repubblica in tutti questi anni ha fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per allontanare l’Italia dal baratro estremista, per tenere il nostro paese agganciato all’Europa e per evitare che l’onda populista potesse andare a intaccare le fondamenta della nostra democrazia. Mattarella, per tutto questo, per la sua sensibilità, per il suo impegno a favore dell’Europa, della scienza, della competenza, dell’euro, dell’atlantismo e ovviamente a favore dei vaccini verrà ricordato come un presidente capace di portare dalla sua parte anche coloro che inizialmente avevano dubbi sulla sua figura. E la storia, in fondo, lo ricorderà non solo per essere stato colui che è riuscito a offrire all’Italia messaggi di speranza in momenti drammatici come quelli che tutti abbiamo vissuto durante la fase più acuta della pandemia ma anche come colui che è riuscito a far sgonfiare il populismo mettendolo alla prova del governo.

