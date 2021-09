Draghi al Quirinale o a Bruxelles: non ha senso restare a Palazzo Chigi

Non credo che Draghi lascerà imbrodare la missione che ha incarnato e di cui è tuttora araldo e depositario, come e anche meglio del venerato predecessore, quello che ci chiuse in casa per tempo e trovò i soldi europei necessari per noi. Lo trattano come un “dono”, Salvini dice che non vuole donarlo al Pd, e viceversa, e intanto serpeggia un’opposizione di destra e di sinistra, in perfetta convergenza, che si batte contro il liberticidio, l’uomo solo al comando, il pensiero unico, il green pass e altre bellurie. Le ovazioni di Confindustria, poi, non è che portino bene. L’overstretching di Draghi, di qui all’eternità, è un modo per ridurne in poltiglia anche l’eredità, uno dei tanti modi politico-mediatici di infilzare allo spiedo anche la carne pregiata dei tordi, figuriamoci uno sparviero come il caro Mario.

