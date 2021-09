Alla Camera Francesco Scoma (Italia Viva) passa alla Lega

Altra defezione dai banchi dei renziani dopo l'addio a luglio della senatrice Sudano, sempre in direzione Salvini

Cambio di casacca a Montecitorio: Francesco Scoma, deputato di Italia Viva, passa alla Lega. Classe 1961, di Palermo, Scoma è il secondo parlamentare renziano che passa nel partito guidato da Matteo Salvini. A giugno scorso era toccato alla senatrice Valeria Sudano, anche lei siciliana, fare lo stesso percorso, nonostante i tentativi di dissuasione di Davide Faraone e Matteo Renzi.

Sono in molti i politici locali e nazionali a essere passati al Carroccio negli ultimi mesi. Ieri, la Lega ha accolto duecento amministratori locali nelle sue fila: tra questi, il Presidente del Consiglio Regionale lombardo Alessandro Fermi e il consigliere regionale Mauro Piazza, in uscita da Forza Italia.

Ad accogliere Scoma, le parole del coordinatore della Lega in Sicilia, Nino Minardo, del capogruppo alla Camera Riccardo Molinari e di Matteo Salvini, che ha commentato così i nuovi arrivi: “Porte aperte a donne e uomini capaci e volenterosi, che condividono le battaglie di buonsenso della Lega al fianco dei siciliani e del resto degli italiani. I prossimi mesi saranno impegnativi e ci vedranno in prima linea anche per difendere il diritto alla pensione contro chi sogna il ritorno alla Fornero, per bloccare nuove tasse e tagliare le bollette”.