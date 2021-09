"Sei moroso: niente foto sul palco con Conte", l'avviso ai parlamentari M5s morosi

La nuova legge sui tetti pubblicitari, targata Mise, sorride al Biscione. Il M5s: "Abbiamo le antenne dritte". Ma tra dem e renziani si appellano ad AgCom e Tar per dire che Berlusconi non ha torto. Pd e Fi lavorano per un'intesa trasversale. Sullo sfondo, la voglia di tutti di tenersi buono il leader azzurro in vista del Quirinale