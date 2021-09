La Lega si prende tre consiglieri regionali lombardi di Forza Italia

I nuovi arrivi annunciati alla presenza di Salvini questa mattina a Milano. "Ma non sono in risposta all'addio della Donato", dice il segretario. Si tratta di Alessandro Fermi (presidente del Consiglio regionale), Mauro Piazza e Daniele Nava

Tre consiglieri regionali lombardi di Forza Italia passano nella Lega. Li ha presentati lo stesso Matteo Salvini questa mattina in una conferenza stampa a Milano. Si tratta di Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale, Mauro Piazza e Daniele Nava, ex presidente della provincia di Lecco. "E' una bella giornata, il mio obiettivo è rinsaldare e unire il centrodestra in Italia e in Europa. Non c'è competizione interna alla coalizione", ha detto il leader del Carroccio. Il cui annuncio non è stato casuale: punta a sottacere le fuoriuscite di queste settimane, tra cui quella dell'europarlamentare Francesca Donato. Anche se lo stesso Salvini ha detto che "le due cose non c'azzeccano assolutamente. Non riusciamo a inventarci conferenze stampa dalla sera alla mattina, è una cosa a cui lavoriamo da tempo. Per uno che va 10 ne entrano".

Il presidente del consiglio regionale Fermi ha detto che la sua scelta deriva dalla volontà di "uscire dall'ambiguità di Forza Italia". Sicuramente per Salvini sono acquisti che arrivano nel momento per lui più importante. E cioè quando viene messa in discussione la sua capacità di tenere unito il partito alla vigilia delle elezioni amministrative.