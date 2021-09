Green pass e rinnovabili: “Siamo un'isola verde”, ci dice Solinas

A Christian Solinas il green pass non dispiace affatto. “E’ uno strumento di libertà, non una costrizione. Se lo estendiamo ai lavoratori pubblici e privati, mi sembra una cosa di buon senso. E’ un’opportunità per tornare a una nuova normalità”. La pensa così il presidente della Sardegna, che segue il dibattito su No vax e Sì vax con “insulare” distacco. “In Parlamento è giusto che si esprimano sensibilità diverse, chi governa ha il dovere della concretezza”, dice Solinas al Foglio. “Sono stato il primo a proporre un green pass sotto forma di passaporto sanitario, mi hanno inondato di critiche e adesso va bene a tutti. All’epoca c’erano soltanto i tamponi, poi è arrivato il vaccino che ha alimentato ulteriori polemiche. Abbiamo vissuto periodi di lockdown in cui era proibito circolare: se adesso possiamo riprendere le nostre attività in sicurezza grazie a un certificato, ben venga”.

