Con Tyrrhenian Link l'Italia guarda al futuro dell'energia rinnovabile

Il Tyrrhenian Link, il doppio elettrodotto che unirà la Sicilia alla Sardegna e alla Campania, è un’ottima notizia per l’Italia. non sarà solo quello più profondo al mondo, duemila metri sotto il mare, ma sarà un’infrastruttura fondamentale per la trasformazione energetica del nostro Paese. Il doppio cavo sottomarino di Terna (950 Km e 1000 MW di potenza), che collegherà la Sicilia alla Sardegna e alla Campania, consentirà di valorizzare le alte potenzialità delle fonti rinnovabili (solare ed eolico) che attualmente non sono pienamente assorbite dalla rete elettrica esistente. Tuttavia Sicilia, Sardegna e Campania possono coprire solo in parte la crescita necessaria per raggiungere l’obiettivo annunciato dal Ministro Cingolani per ridurre il consumo di combustibili fossili e di conseguenza le emissioni: da 32 GW attuali a 87 GW di solare ed eolico entro il 2030. Purtroppo la realizzazione in Italia di 55 GW aggiuntivi in 9 anni incontra molte difficoltà, in particolare per la localizzazione di grandi impianti nelle aree a maggiore potenziale che sono tuttavia spesso già impegnate da molteplici usi oppure sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici.

