Nucleare e analfabeti dell'ambientalismo. Difesa del ministro Cingolani

Un po’ di tempo fa Richard Lindzen, cattedra di scienza dell’atmosfera al MIT, affermò che probabilmente i primi a non credere negli effetti tragici dell’aumento delle temperature erano gli ambientalisti. Perché se veramente considerassero il riscaldamento globale l’anticamera della fine del mondo dovrebbero spingere ad usare tutti gli strumenti possibili per ridurre l’impatto dei gas serra. Fra cui il nucleare. Ma per una parte del mondo ambientalista l’opposizione al nucleare rappresenta quello che per molte religioni sono dogmi indiscutibili. Così per molti di loro ripensare all’energia nucleare come opzione possibile significherebbe, più o meno, abiurare e doversi rimettersi in discussione.

