Covid, l'Rt scende a 1,1. Sicilia e Sardegna restano in zona bianca

Cresce di poco l'incidenza dei casi per 100mila abitanti. In aumento i ricoveri in terapia intensiva (più 4,9 per cento) e nei reparti ordinari (più 6,2 per cento)

L’indice Rt continua la sua discesa e si attesta a 1,1 contro 1,27 della settimana precedente. Di contro sale, seppur in maniera contenuta, l’incidenza per 100 mila abitanti che passa da 73 a 74. Cresce anche il numero dei ricoveri in ospedale a causa del Covid ma nessuna Regione supera le soglie per il passaggio dalla zona bianca a quella gialla. La Sicilia che era la più a rischio si salva seppur per un soffio, così come la Sardegna, dal momento che per entrambe il tasso di occupazione dei letti di terapia intensiva si ferma al 9,2%, sotto la soglia limite del 10%. Questo quanto emerge dal monitoraggio dell’epidemia relativo al periodo 9-15 agosto.