La Sicilia che produce chiede più green pass e meno ciance

Che si tratti di ristoratori, di imprenditori della moda o del numero uno degli industriali siciliani, lo spartito è pressoché identico: vaccini, vaccini, vaccini. “Siamo favorevoli all'obbligo vaccinale. E se questo non si può avere, allora il green pass è il minimo sindacale, una garanzia senza la quale non si supera la pandemia”, spiega al Foglio Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Sicilia. Un messaggio, nemmeno troppo velato, a una certa politica per cui quella sul certificato verde sarebbe “una normativa senza senso che sta compromettendo la stagione turistica”, come dichiarato per esempio da Giorgia Meloni, e non è la sola.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE