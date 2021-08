Le amministrazioni locali, i fondi in arrivo, il problema Iva. Parla il sindaco di Catania

Da Catania, città che scegliamo come esempio e come modello operativo, si capisce bene cos’è il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con la giusta partecipazione, perché i soldi in arrivo e, soprattutto, le nuove procedure, avranno un effetto di trasformazione sulla gestione comunale. E anche con il giusto distacco, perché è lo stesso sindaco di Catania, Salvo Pogliese, di FdI, a dirci che l’amministrazione della città è stata saltata per buona parte delle decisioni su grandi opere che interessano il territorio comunale. “Capisco che i tempi per le decisioni sono stati terribilmente ridotti, ma più coinvolgimento dei sindaci, non solo per quanto mi riguarda ma per tutta l’Italia, sarebbe stato opportuno e anche utile per arrivare meglio agli obiettivi”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE