Meno Borghi, più Draghi. Un girotondo tra i leghisti veneti

“Non si possono mettere in discussione trent’anni di militanza per un caffè”. Il malessere montante della base veneta per la Lega a trazione salviniana può essere racchiuso in questa semplice frase di Gian Paolo Gobbo, ex sindaco di Treviso, per quattordici anni segretario della Liga (non Lega, ci tengono a marcare la differenza) e mentore di Luca Zaia. Il motivo del contendere è una scaramuccia locale: a Conegliano, terra di prosecco che sta per rinnovare il sindaco e cara al governatore veneto, Giovanni Bernadelli, 54 anni di cui trenta trascorsi da militante nel partito, è stato espulso di punto in bianco perché è stato visto chiacchierare con il candidato avversario durante un volantinaggio al mercato cittadino. Un provvedimento considerato sproporzionato dai militanti che ha fatto anche saltare il tappo del malessere non solo nei confronti della politica commissariale imposta da Salvini sui territori, ma anche sulla gestione di alcuni temi, dal Green pass al caso Durigon, che in Veneto non è piaciuta affatto. Tanto che ora in tanti chiedono a gran voce la convocazione dei congressi per mettere un freno alla “salvinizzazione” della Liga, che si rifiuta di trasformarsi in quel partito “leggero” che via Bellerio sembra voler imporre.

