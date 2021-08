Ecco l'asse No Green pass di Borghi & Co con i cugini francesi

“Anche Florian Philippot, l’organizzatore della manifestazione di Parigi di sabato sarà in Piazza del Popolo domani sera. Il domino è ormai partito, proviamo a fermarlo prima che sia tardi. #NoGreenPassObbligatorio”, twittò lo scorso 27 luglio Claudio Borghi, deputato e alfiere dell’ala sovranista della Lega, in sollucchero per l’arrivo in Italia dell’ex braccio destro di Marine Le Pen, presidente del Rassemblement national. Quattro giorni dopo, sempre dal pulpito twitteriano, postò il video di un raduno organizzato dall’autoproclamato leader dei No Green pass francesi, chiamandolo “l’amico Philippot”. Il 7 agosto, nel caso in cui qualcuno non lo avesse ancora capito, indicò l’attuale leader del micropartito Les Patriotes come l’alleato perfetto per la Lega: “Quando dico che dobbiamo fare asse con i francesi (ma quelli giusti)… grazie a Florian Philippot per il pensiero. #manif7août” (nel video si sente Philippot che arringa i presenti, affermando che anche il “peuple italien” si sta ribellando e urlando in italiano “Libertà, libertà, libertà!”).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE