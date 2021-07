Tra i No pass a Roma c'è anche il sovranista Philippot (col green pass in tasca)

“Philippot utilizza un green pass per andare a manifestare in Italia contro il green pass”, ha scritto l’edizione francese dell’Huffington Post. Tutto vero. Florian Philippot, ex braccio destro di Marine Le Pen e attuale presidente del micropartito sovranista Les Patriotes, ha partecipato ieri a Roma alla manifestazione contro il green pass che ha riunito a Piazza del Popolo una galassia eteroclita: da Gianluigi Paragone, guru dei complottisti, al senatore leghista Simone Pillon, fino al portabandiera dell’Italexit Claudio Borghi e al critico d’arte Vittorio Sgarbi. Per essere presente nella capitale italiana, come confermato da lui stesso all’Huffington Post, Philippot si è sottoposto a un test antigenico (risultato ovviamente negativo) che gli è servito come “green pass”, ossia quel “mostro prodotto da due ideologie disumane, il covidismo e l’europeismo” (lo ha definito così un mese fa). “Mostro” contro cui in Francia scende in piazza ogni sabato da alcune settimane a questa parte, per aizzare le folle giletgialliste al grido di “Liberté!” e “Stop à la dictature sanitaire!”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE