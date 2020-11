Il “ciarlatanismo” del dottor Raoult

Il controverso virologo francese Didier Raoult, indicato dal presidente americano Donald Trump come il modello da seguire in materia di lotta contro il coronavirus, dovrà comparire “prossimamente” dinanzi all’Ordine dei medici delle Bocche del Rodano, il dipartimento di Marsiglia, per rispondere delle nove violazioni del codice di deontologia medica di cui è accusato. “A giugno, nonostante diversi studi mostrassero che l’idrossiclorochina non funzionava, Didier Raoult ha continuato a promuoverla e a volerla imporre. Questo comportamento ci ha spinto alla mobilitazione”, ha dichiarato al Parisien Pierre Tattevin, presidente della Société de pathologie infectieuse de langue française (Spilf), prima di aggiungere: “L’ostinazione di Didier Raoult provoca gravi conseguenze. Non si comporta come un medico dovrebbe”.

