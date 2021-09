Il flop degli estremisti no vax non è solo nelle stazioni ma anche nei tribunali

I No vax sono pericolosi, sono minacciosi, sono aggressivi e sono spesso intimidatori. Ma, come ci dimostrano i fotogrammi delle proteste organizzate ieri in 54 stazioni ferroviarie dai nemici del green pass, rappresentano anche una parte del paese talmente piccola da risultare alla prova dei fatti semplicemente evanescente, quasi inesistente. Quelle che dovevano essere poderose adunate organizzate per protestare contro la dittatura sanitaria (non tutti i No green pass sono No vax, ma tutti i No vax sono No green pass) si sono trasformate invece in una serie interminabile di giganteschi autogol. E il risultato è che nella giornata di ieri nessun treno è stato bloccato, nessun convoglio è stato disturbato e nessuno scontro, tranne l’episodio di un manifestante fermato a Torino, è stato registrato dalle autorità giudiziarie. Un formidabile flop.

